Coni, Malagò: "Targa Bartali a Palazzo H, doveroso ricordo"

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "In occasione del prossimo Consiglio nazionale verrà scoperta una targa in memoria di Gino Bartali 'Giusto tra le Nazioni', in ricordo degli sportivi ebrei perseguitati dalle leggi razziali, tra i quali anche l'ex presidente del Coni, Aldo Finzi". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale odierna.

"Abbiamo aperto un'interlocuzione con la comunità ebraica - ha aggiunto il capo dello sport italiano - ricorderemo il grandissimo Gino Bartali, per la usa epopea sportiva e come atleta che salvò centinaia di persone perseguitate, non solo ebree. Vogliamo ricordare quello che ci fu di sbagliato in quel momento. Simbolicamente era importante dare questo segnale".

(ANSA).