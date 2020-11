Scuola:sotto Montecitorio studenti 'insegnano'a parlamentari

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Domani, martedì 17 Novembre alle 15.00, in occasione della Giornata Internazionale dello studente, ragazzi e ragazze si mobiliteranno sotto gli occhi del Parlamento e del Governo "per fare lezione ai parlamentari".

"Dopo anni di manifestazioni contro i tagli alla scuola e appelli per richiedere più finanziamenti, studenti e studentesse proveranno a spiegare che sulla scuola e sui giovani vanno investite risorse, andando a Montecitorio armati di sedie e lavagna", spiega la Rete degli studenti.

Ragazze e ragazzi della Rete degli Studenti Medi, sostenuti dal movimento Priorità alla Scuola, allestiranno una classe davanti alla Camera e per un giorno vestiranno i panni dei più noti parlamentari del paese mentre ascolteranno una lezione, tenuta da studenti e studentesse, su come secondo loro vanno spesi i finanziamenti. Argomento della lezione: Next Generation EU e Legge di Bilancio.

"Sono anni che subiamo le conseguenze degli smantellamenti al sistema scolastico - spiegano gli organizzatori - il virus però ha reso ancora più chiaro quanto la scuola pubblica abbia bisogno di un serio piano di investimenti sia in legge di bilancio che attraverso la Next Generation EU. Per questo abbiamo deciso di tornare sotto Montecitorio, per spronare il governo ad agire e ad ascoltarci". (ANSA).