Covid: Raggi, non è il momento di abbassare la guardia

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "In questi giorni sono riuscita a lavorare costantemente da casa. Il mio pensiero costante è stato per le persone che stanno lottando in ospedale: a loro e al personale medico-sanitario va il mio sostegno. Dobbiamo tutti ricordarci che il virus non è stato sconfitto, dobbiamo rimanere responsabili e all'erta". Così a margine dell'inaugurazione della nuova Stazione dei Carabinieri del Trullo la sindaca di Roma Virginia Raggi. Raggi, che dopo un periodo di isolamento a casa per Covid si è negativizzata, è tornata oggi in Campidoglio. "Non è ancora il momento di abbassare la guardia - ha detto ancora - E' il momento della responsabilità, e di continuare a tenere il distanziamento, le mascherine, igienizzare le mani. Queste misure ci consentono di abbassare il contagio. Va tenuta bassa l'occupazione degli ospedali, altrimenti rischiamo. E' questo il mio invito". (ANSA).