Covid: a Roma 3mila controlli, messaggi anti-folla in centro

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Sono aumentate nel pomeriggio le presenze su via del Corso e nella zona del Tridente, al centro storico di Roma dove sono in atto da stamattina le misure anti-assembramento. La polizia locale, per evitare affollamenti, ha diffuso attraverso megafoni messaggi 'anti-folla' pre-registrati ricordando le norme previste.

Sono tremila al momento i controlli effettuati dalla polizia locale oggi a Roma, anche nei parchi e ville storiche e anche sul litorale. Secondo quanto si è appreso, finora non si sono registrate particolari criticità da far scattare sanzioni per violazione delle norme anti-Covid. (ANSA).