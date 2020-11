Covid: a Roma 3mila controlli, messaggi anti-folla in centro

Sono aumentate nel pomeriggio le presenze su via del Corso e nella zona del Tridente, al centro storico di Roma dove sono in atto le misure anti-assembramento. La polizia locale, per evitare affollamenti, ha diffuso attraverso megafoni messaggi 'anti-folla' pre-registrati ricordando le norme previste.

Sono tremila al momento i controlli effettuati dalla polizia locale oggi a Roma, anche nei parchi e ville storiche e anche sul litorale. Finora non si sono registrate particolari criticità da far scattare sanzioni per violazione delle norme anti-Covid.

Le "stazioni Spagna e Flaminio" della metro A di Roma "restano aperte". Lo rende noto Atac sul canale Twitter. La chiusura delle due fermate metro del centro di Roma era prevista dalle 10 fino alle 20 dal dispositivo messo a punto per evitare assembramenti durante il weekend nella Capitale. Secondo quanto si è appreso, al momento non è stato necessario chiuderle.