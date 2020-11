Fisichella, con Conte e Zingaretti incontro su Giubileo 2025

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 12 NOV - Il Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella, ha incontrato nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in vista della istituzione della "commissione bilaterale" per l'organizzazione del Giubileo ordinario del 2025. Lo ha detto lo stesso Fisichella in una conferenza stampa confermando alcune indiscrezioni uscite sui media. "Siamo ben consapevoli che sarà un grande evento a livello mondiale, per il Paese e per Roma in particolare, che arriverà dopo il problema della pandemia che speriamo possa risolversi rapidamente", ha aggiunto Fisichella.

(ANSA).