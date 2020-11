Covid: Roma, in weekend stop fermate metro Spagna-Flaminio

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Chiuse le fermate metro di piazza di Spagna e Flaminio nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10/11 fino alle 19/20, e accessi contingentati sulle principali vie dello shopping con punti di accessi che raggiunto un "livello di saturazione" distribuiranno le persone sulle strade limitrofe. Sono alcune delle misure anti-assembramento decise dal Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Sotto la lente anche i principali parchi della Capitale e il litorale.

Saranno quattro 'punti di regolamento degli accessi' nella zona di via del Corso e Tridente nel weekend, al centro della Capitale: in piazza del Popolo, piazza di Spagna, Largo Goldoni e Largo Chigi. Questi punti avranno il compito, qualora le vie principali superassero la 'soglia di saturazione' distribuire in maniera omogenea il transito delle persone sulle vie adiacenti.

Questi punti verranno presidiati in maniera particolare dalla polizia locale e e dalla protezione civile che gestiranno in modo 'dinamico' il flusso delle persone. Quando dall'elicottero o dalle telecamere della sala operativa delle Questura verrà segnalata una saturazione della strada i varchi indirizzeranno le persone sulle vie adiacenti.

Secondo quanto si è appreso, la chiusura delle stazioni metro Spagna e Flaminio nelle giornate di sabato e domenica è "funzionale" al dispositivo previsto per il contingentamento delle presenze sulle vie dello shopping. Simili moduli verranno attuati anche a via Cola di Rienzo, via Candia, via Ottaivano e viale Giulio Cesare dove, in caso di assembramento, verranno chiuse momentaneamente al transito veicolare alcune parti delle strade creando delle aree pedonali 'spot' per decongestionare l'affollamento.(ANSA).