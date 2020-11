Covid: Lazio, 2686 nuovi casi su 29mila tamponi e 49 morti

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - 'Oggi su oltre 29 mila tamponi nel Lazio (+2.575) si registrano 2.686 casi positivi (+207), 49 i decessi (+11) e 301 i guariti (-143)'. Cosi' l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato. 'Il rapporto tra positivi e i tamponi resta intorno al 9%' aggiunge D'Amato."Sono 2.953 i ricoveri (+40) e 259 in terapia intensiva (+4).

Aumentano i ricoveri e le terapie intensive". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Non bisogna proprio in questo momento abbassare la guardia - aggiunge - rimane indispensabile raffreddare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore nei comportamenti. Rimane alta la pressione nella rete ospedaliera che sfiora quasi i 3 mila ricoveri Covid'.

(ANSA).