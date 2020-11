Nomadi:Raggi,in corso censimento campo via di Salone

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "È in corso da stamane censimento campo nomadi di via di Salone. Polizia locale sta utilizzando nuovo strumento per identificare alcuni abitanti: dispositivo permette di accertare in tempo reale se un documento è contraffatto. A Roma prosegue a pieno ritmo lavoro per chiusura campi". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

