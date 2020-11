In corso operazioni censimento in campo nomadi a Roma

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Sono in corso le operazioni di censimento da parte della polizia locale di Roma degli abitanti del campo nomadi di via di Salone. A quanto riferito, gli agenti stanno eseguendo le verifiche con un nuovo strumento per la lettura dei documenti: un apparecchio elettronico che permette in tempo reale di accertare la regolarità di un documento e riconoscere immediatamente se contraffatto.

L'utilizzo di questa nuova strumentazione - sottolineano dalla polizia locale - va ad aggiungersi all'"ufficio mobile" di fotosegnalamento che il Comando ha già utilizzato in questo tipo di operazioni, consentendo facilitare e ridurre i tempi delle procedure di identificazione. (ANSA).