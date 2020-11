Dpcm: a Roma verso accessi contingentanti in vie shopping

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Controlli anti-assembramento nei parchi e sul litorale e possibili contingentamenti delle presenze nelle principali vie dello shopping Capitale durante il weekend. Sarebbero alcune delle ipotesi emerse dal Tavolo tecnico coordinato dalla Questura per analizzare e individuare dove e quali "moduli di contenimento delle presenze" avviare da venerdì. Domani le misure verranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

Le misure saranno discusse e varate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, in programma domani. Dunque, secondo quanto si apprende, non dovrebbero essere oggetto di ordinanze sindacali.

Sotto la lente dovrebbero esserci via del Corso, via Cola di Rienzo, ma anche la zona di piazza Bologna, l'Eur, oltre ai parchi e al lungomare di Ostia. (ANSA).