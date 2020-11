Covid: Lazio, primi 5 laboratori privati per test molecolari

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Nel Lazio 5 laboratori network privati sono stati autorizzati ad eseguire i test molecolari senza oneri a carico del servizio sanitario regionale dopo l' esito positivo del proficiency test dell'istituto spallanzani; Dopo l'accordo con medici per effettuare i tamponi rapidi antigenici è previsto in settimana l'arrivo di 200 mila test.

L'accordo prevede inoltre che i medici dispongano il periodo di inizio e fine isolamento con certificato di fine quarantena; La prenotazione al drive in è disponibile anche via app su sistemi ios e android. Per effettuare la prenotazione serve la ricetta dematerializzata con i tre codici a barre da scansionare con la app; (ANSA).