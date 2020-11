Omicidio Sacchi: teste, vidi soldi in zaino Anastasiya

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Ho visto estrarre una mazzetta di soldi dallo zaino rosa che portava Anastasiya". E' quanto ha riferito Simone Piromalli, ascoltato come testimone nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma la notte tra il 23 e il 24 ottobre. Piromalli è stato indagato nel procedimento per violazione della legge sulla droga e archiviato nei giorni scorsi. Nel processo oltre alla fidanzata di Sacchi, imputata perché accusata di avere avuto ruolo nella tentata compravendita di 15 chilogrammi di sostanza stupefacente, compaiono anche Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati di concorso in omicidio volontario insieme con Marcello De Propris, che consegnò ai due la pistola utilizzata per uccidere Sacchi. "Non pensavo potesse succedere una catastrofe quella sera - ha proseguito il teste -. Valerio Rispoli mi chiese di accompagnarlo ad incontrare Giovanni Princi (amico di Sacchi e già condannato in abbreviato a 4 anni per violazione della legge sulla droga ndr); quando poco dopo sono arrivati Luca e Anastasiya e dal suo zaino ricordo che qualcuno ha tirato fuori un rotolo di banconote ma non ricordo chi ha estratto il denaro.

Circa mezz'ora dopo è arrivato Del Grosso e ho sentito che discutevano di una trattativa per comprare marijuana. A quel punto, durante l'attesa ci siamo spostati in un pub e mentre ero dentro il locale ho sentito un rumore forte e Anastasiya che gridava in terra. In quel momento Princi disse a me e Rispoli di andare via". Il testimone ha poi aggiunto che "durante il tragitto ricordo di aver ricevuto una videochiamata di Del Grosso alla quale non risposi. Il giorno dopo, però, lo stesso Del Grosso si presentò sotto casa mia, accompagnato da una sua amica: mi chiese di restituirgli una tuta, cosa che feci, e nell'abbracciarmi mi disse che la sera prima era scoppiato un macello ma che lui voleva solo spaventare i presenti". (ANSA).