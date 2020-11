Anpi, sgomberata a Roma sede fascista, covo di Diabolik

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Questa mattina è stata sgomberata la sede fascista di Via Amulio 47. Da quella sede prendevano le mosse le azioni criminose di Piscitelli detto Diabolik". Lo scrive in una nota l'Anpi di Roma.

"Solo nel luglio scorso - continua il comunicato - il quartiere era stato inondato di manifesti 'anonimi' con l'effige di Diabolik. Forte è il connubio tra gruppi dell'estrema destra fascista e razzista e gli occupanti di Via Amulio. Le cronache narrano come avvenne il passaggio di mano dei locali dell'Inail illegalmente occupati da Forza Nuova agli 'Irriducibili'. Un connubio che rimane vivo, come dimostrano le frequentazioni della principale sede di Forza Nuova occupata da anni in via Taranto e di cui si chiede da tempo, con forza, lo sgombero".

"Chiudere i centri promotori di violenza eversiva - conclude la nota - è un dovere ineludibile delle Istituzioni. Vigilare e mobilitarsi è dovere delle forze antifasciste. L'Anpi esprime grande soddisfazione per l'operato odierno delle forze dell'ordine e insisterà per prossimi sviluppi: lo scioglimento di tutte le organizzazioni di stampo fascista come previsto dalle leggi della Repubblica e l'attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione antifascista". (ANSA).