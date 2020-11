Dpcm: aggira divieti, chiuso negozio centro commerciale Roma

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Ha tentato di aggirare le disposizioni di chiusura previste dalle misure anti Covid facendo entrare i clienti da una porta di servizio posta sul retro, per questo per un negozio in un centro commerciale di Roma è scattato il provvedimento di chiusura. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, VI Gruppo Torri, diretto dal Dirigente Marco Alia, insieme con i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito una serie di controlli congiunti nella zona del VI Municipio per verificare il rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da Covid-19.

Nel corso degli accertamenti in un centro commerciale a Tor Bella Monaca hanno scoperto un negozio che, tramite un escamotage, aveva cercato di aggirare le norme sulla chiusura nei giorni festivi e prefestivi previste dall'ultimo Dpcm: il punto vendita, nonostante tenesse le serrande abbassate sul lato strada, stava consentendo l'accesso ai clienti da una porta di servizio sul retro, adibita ad uscita di emergenza e raggiungibile tramite il garage del centro.

All'interno sono stati trovati alcuni clienti e un'attività di vendita in pieno svolgimento come dimostrato dal numero delle ricevute fiscali emesse fino a quel momento. Nei confronti del gestore, un romano di 56 anni, oltre alla sanzione prevista di 400 euro, è stato eseguito anche il provvedimento di chiusura provvisoria del punto vendita per 5 giorni. (ANSA).