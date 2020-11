Covid: polizia locale Roma Capitale potenzia la vigilanza

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - La Polizia Locale di Roma ha potenziato la vigilanza sul territorio capitolino: i controlli sono stati intensificati dal centro alle periferie e sono scattate sanzioni e chiusure nei confronti di alcune attività commerciali per mancato rispetto delle norme anti contagio. Una decina le persone sorprese a circolare senza giustificato motivo durante il coprifuoco.

In totale, spiega una nota, sono oltre 4mila le verifiche eseguite dalla Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana, secondo il piano di vigilanza rafforzato che il Comando Generale ha predisposto per verificare il rispetto delle disposizioni atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Oltre a richiamare i cittadini a comportamenti responsabili, le pattuglie, nelle situazioni più a rischio per la salute collettiva, sono intervenute con le sanzioni previste: per 2 attività commerciali sono scattati i provvedimenti di chiusura , mentre altri locali pubblici sono stati diffidati e contravvenzionati per violazione delle norme anti contagio. Una decina, invece, le persone perseguite perchè sorprese a circolare durante l'orario del coprifuoco senza giustificato motivo. (ANSA).