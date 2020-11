Covid: Lazio; Inzaghi, attacchi infondati e gratuiti

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Attacchi infondati e gratuiti, mi spiace che sia attaccata sempre la mia Lazio in questo modo". Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi difende così l'operato della società in merito alla questione legata ai tamponi 'falsi positivi' e agli attacchi al presidente Claudio Lotito da alcuni organi di informazione. "Conosciamo tutti il nostro presidente e quanto è rigido nel rispettare le regole alla lettera - ha aggiunto Inzaghi - Le voci che vengono da fuori sono infondate.

Penso che queste critiche che arrivano da fuori ci danno ancora più forza e compattezza. Noi possiamo solo far parlare il campo aspettando buone notizie dalla società". (ANSA).