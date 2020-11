Covid:Zingaretti,curva va abbassata a qualsiasi costo

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "La curva del contagio va fatta calare a qualsiasi costo. Dobbiamo essere vicini alle persone, come sistema e comunità investire per la crescita. Unirci per la rinascita della nostra Regione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in conferenza stampa. "Abbiamo difeso il Lazio in questi mesi e la Capitale del Paese - ha aggiunto - Ringrazio cittadini e cittadine per i comportamenti virtuosi. Ora dobbiamo continuare così: faccio un appello a tutti i cittadini per i prossimi giorni: teniamo alta la guardia. Noi siamo tra coloro mai illusi che il virus fosse sconfitto. Nelle scorse settimane abbiamo preso provvedimenti restrittivi, perché sapevamo che era giusto operare". (ANSA).