Covid: nel Lazio 2699 positivi, rapporto con tamponi a 9%

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Su quasi 29 mila tamponi nel Lazio (-1.539) si registrano 2.699 casi positivi (-36), 26 i decessi (-9) e 279 i guariti (-14). Il rapporto tra positivi e i tamponi e' stabile al 9%. Nelle province si registrano 840 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di latina sono 316 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia' noto. Sono 85 i casi con link a Rsa di cori dove e' in corso l'indagine epidemiologica.

Si registra un decesso di 87 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 349 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 68 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 147 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano due decessi 81 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra un decesso di 76 anni con patologie; Inoltre è attivo da stamani il nuovo drive in di Tor Vergata si tratta del 64° della rete regionale. tutte le info su salutelazio.it. E' stato congelato il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica sino a conclusione dello stato di emergenza. A Velletri è stata sospesa l'attivita' per 48h del pronto soccorso per procedere alla sanificazione degli ambienti. (ANSA).