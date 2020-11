Soldi per sanare pratiche, 4 arresti a Roma

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Blandivano e vessavano le proprie vittime assicurando "che finchè c'erano loro non sarebbero finite in carcere". Era il modus operandi, ben collaudato, messo in atto da alcuni pubblici ufficiali del Comune di Roma raggiunti oggi da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per l'accusa di concussione. Sette in totale le persone finite sul registro degli indagati nel procedimento coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. La Polizia Locale oggi ha proceduto all'applicazione dell'ordinanza di arresto nei confronti di quattro persone, due pubblici ufficiali appartenenti all'Ufficio Ispettorato Edilizio del terzo Municipio, di un funzionario del dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica e di un dirigente della polizia locale del III gruppo Nomentano. Per il gip Antonella Minunni siamo in presenza di "un elevato coefficente di pericolosità criminale degli indagati, non certo occasionalmente dediti alla commissione di reati, ma, al contrario, dotati di attitudini e capacità professionali radicali e strutturate". (ANSA).