Covid:Assessore Lazio,'con meno indicatori più efficacia'

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Siamo stati, come Lazio, tra le Regioni che sin dall'inizio avevano chiesto un minor numero di indicatori per rendere più semplice ed efficace la valutazione, ma è stata presa una strada diversa e ci siamo attenuti scrupolosamente. Ora dopo 25 report settimanali aprire la discussione sul metodo mi sembra poco serio. Non vorrei che ancora una volta si scambiasse la causa per l'effetto, in questo caso la causa è rappresentata dalla pandemia, che corre, e gli effetti sono relativi alle misure che vanno adottate in maniera proporzionale sperando che producano risultati altrimenti sarà un lockdown generalizzato". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La discussione di queste ore sulle fasce appare surreale, il Lazio è in area 'gialla' ma se non si mantiene il rigore si va in area 'rossa'. Il tema è raffreddare la curva dell'epidemia con misure proporzionate all'andamento territoriale e non deve essere interpretata come una classifica tra le Regioni". (ANSA).