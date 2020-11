Cinghiali uccisi: legale dirigente Comune, rispettate norme

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Il direttore Marcello Visca ha agito nel pieno rispetto della normativa e del protocollo vigenti, nonché in mera esecuzione di quanto deliberato dal tavolo tecnico riunitosi il 16 ottobre e convocato a seguito delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza con le quali veniva denunciata la preoccupante presenza di sei cinghiali all'interno del parco". E' quanto precisa l'avvocato Carlo Abbate, legale del direttore della Direzione promozione e tutela ambientale e benessere degli animali- Azienda agricola del Comune di Roma Capitale, in relazione alla vicenda della morte di alcuni cinghiali, narcotizzati da agenti della polizia provinciale e poi deceduti, la sera del 16 ottobre scorso nel giardino Mario Moderni nella zona del quartiere Aurelio a Roma. "Visca non ha mai avuto alcun potere discrezionale in merito alla scelta sulla modalità operativa - aggiunge il legale - attenendosi alla mera rispettosa esecuzione di quanto deliberato nel Protocollo e senza che al direttore residuasse alcun margine di discrezionalità". In merito alla proposta avanzata dal presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, l'onorevole Michela Brambilla, di prendersi carico degli animali in intesa con la Regione, l'avvocato Abbate spiega che "la presunta proposta non è mai stata formalizzata, rimanendo una mera tardiva dichiarazione d'intenti. Preme comunque precisare che il direttore non ne è mai venuto a conoscenza. Visca agiva in quell'occasione quale mero esecutore di una deliberazione assunta in sede di tavolo tecnico in ossequio a quanto disposto dal protocollo d'intesa". Sul punto il legale aggiunge che "non corrisponde al vero che Visca avrebbe insultato 'con epiteti sessisti' al telefono l'onorevole Brambilla con la quale non ha mai parlato telefonicamente (e neppure dal vivo)". Infine il legale afferma che il suo cliente "è stato costretto ad allontanarsi dicendo di 'andare in bagno' per preservare la propria incolumità dalla minaccia grave ed imminente proveniente dalla folla infuriata che sostava dinanzi al parco". (ANSA).