Roma: Fonseca, 'non sono sorpreso dal rendimento di Pedro'

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Mi aspettavo questo da Pedro quando l'ho scelto. Non sono sorpreso". Lo dice l'allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match di Europa League con il Cluj. Poi continua: "Non so se giocherà domani, dobbiamo decidere tra lui e Mkhitaryan". Il portoghese poi annuncia che domani Smalling non partirà titolare. "In questo momento tre partite di seguito per lui sono troppe", spiega. Su Borja Mayoral, invece, discorso diverso: "E' importante che abbia la possibilità di giocare. Deve adattarsi alla squadra".

Fonseca fa anche il punto su tre calciatori attualmente indisponibili. E parte da Pastore: "Tornerà la prossima settimana e vedremo come starà". Su Diawara e Calafiori, risultati positivi al Covid, aggiunge: "Li aspettiamo presto".

Per domani contro il Cluj è chiaro: "Sono forti, ma per me l'importante è scegliere i migliori giocatori per ogni partita e così farò, ovviamente prestando attenzione alla condizioni dei calciatori e alla prossimità della partita successiva." (ANSA).