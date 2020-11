Dpcm: Roma, tpl al 50%, sul bus in 50, su vagoni metro in 60

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm il trasporto pubblico locale anche a Roma vedrà la capienza ridotta del 50%: ciò significa che sui bus non potranno viaggiare più di 50 persone circa e sui ogni singolo vagone della metro nn più di 60 passeggeri circa. Gli autobus in servizio ogni giorno resteranno circa 1500 (con 5500 autisti in servizio distribuiti nei vari turni).

In ogni caso, proprio a causa della pandemia e delle conseguenti misure prese per circoscriverla, la richiesta di trasporto pubblico nella capitale è più che dimezzata, almeno nelle tre linee della metro (A-B-C) e sulle ferrovie concesse (Roma-Viterbo, Roma-Lido, Centocelle) che hanno visto nel mese di ottobre complessivamente 300mila passeggeri contro i 700mila dello stesso periodo dello scorso anno. (ANSA).