Covid: Raggi in autoisolamento,'contatto con positivo'

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Ciao a tutti. Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene.

Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione". Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. (ANSA).