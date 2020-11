(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Ancora un problema per Carles Perez.

L'attaccante si è fermato per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Oggi lo spagnolo ha svolto lavoro individuale.

Resta in dubbio per la partita dell'Europa League, in programma giovedì fra la Roma e i rumeni del Cluj. (ANSA).