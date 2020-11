Proietti, Lega calcio Serie A: "Ci lascia un artista immenso"

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Ci ha lasciati Gigi Proietti, artista immenso. Amante del calcio e innamoratissimo della Roma tanto che, per non perdersi neanche una partita dei giallorossi, era sua abitudine far accendere un televisore per seguire la partita mentre era sul set a girare. Ciao Gigi!". Così, su Twitter, la Lega calcio di Serie A ha reso omaggio all'attore scomparso all'età di 80 anni. (ANSA).