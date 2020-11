L'omaggio di Roma, la foto di Proietti sul Colosseo

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Una foto di Gigi Proietti proiettata sul Colosseo e sul Campidoglio. Questo l'omaggio di Roma, per iniziativa della sindaca Virginia Raggi, all'attore scomparso oggi. L'iniziativa, secondo quanto si apprende, dovrebbe realizzarsi già da stasera.

La Sindaca di Roma Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, proclamerà il lutto cittadino a Roma nel giorno dei funerali di Proietti.

"Ciao Gigi, oggi il nostro cuore è colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza". Così su Facebook la sindaca di Roma.

"Il suo sorriso era sempre coinvolgente - aggiunge - era impossibile sottrarsi alla sua genialità. Così Roma vuole ricordarlo. Alle 19 proietteremo sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio, una foto di Gigi Proietti.

Ci uniamo a tutti coloro che alla stessa ora si affacceranno dalle finestre e dai balconi per salutare insieme il Maestro.

(ANSA).