Covid: Lazio sotto i 2mila casi dopo 7 giorni

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Dopo una settimana scendono sotto soglia duemila i casi giornalieri di Covid-19 nel Lazio e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma, mettendo per ora in sicurezza la Capitale da scenari di restrizioni aggiuntive.Su quasi 20 mila tamponi(-3.368 rispetto a ieri) si registrano oggi nel territorio regionale 1.859 positivi(-492), 23 decessi (+4) e 159 guariti (+27). Cala il rapporto tra positivi e i tamponi (9%). "E' ancora presto per capire la stabilità della curva" ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.Sono 963 per l'esattezza i nuovi casi registrati oggi nella città di Roma e 362 nella sua provincia.Sotto la lente, in particolare, il territorio della Asl di Viterbo che oggi conta 233 nuovi casi. Segue la zona di Latina con 161 nuovi positivi, Frosinone con 87 e Rieti con 53 contagiati. Il sindaco di Viterbo, tenendo conto anche di una crescita di contagi tra gli studenti, si prepara ad estendere la didattica a distanza anche alla scuola dell'obbligo, ovvero elementari e medie. (ANSA).