Misure anti-Covid, proteste e tafferugli a Roma

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Si incendia la protesta contro le misure restrittive varate dal governo per arginare i contagi da Covid. Tafferugli e disordini si sono registrati anche a Roma, teatro oggi di una serie di manifestazioni di segno opposto. Frange di estrema destra in centro, movimenti, antagonisti e centri sociali vicino all'università La Sapienza.

Tensione, spintoni e tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti, al sit-in delle 'Mascherine tricolori', movimento sovranista vicino a CasaPound, organizzato in piazza Campo de' Fiori a Roma per dire "No a un nuovo lockdown" e alle misure dell'ultimo dpcm. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, tutto è nato quando alcuni manifestanti volevano muoversi dalla piazza. Un' ala dei manifestanti si è spostata poi da Campo de' Fiori nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'ambasciata di Francia. In questo momento è tornata la calma, la tensione è stata sedata sul nascere. Una cinquantina di manifestanti si sono radunati in piazza Trilussa a Trastevere, monitorata a distanza dalle forze dell'ordine.

In piazza Indipendenza, non lontano dalla Stazione Termini, si sono dati appuntamento movimenti, studenti, precari, disoccupati e sindacati sotto lo slogan "Tu ci chiudi, tu ci paghi". Manifestazione di segno politico diverso, ma stesso disagio. Un grosso striscione spiega la protesta: Il clima cambia quando il sit-in si trasforma in corteo. I manifestanti vorrebbero andare al Mise. Le forze dell'ordine li fanno sfilare, invece, verso l'università La Sapienza. Poi da un gruppo di manifestanti, alcuni con cappucci e a volto coperto da mascherine nere o sciarpe, parte un lancio di fumogeni e petardi verso il cordone delle forze dell'ordine schierato nei pressi dell'università. La polizia allontana e disperde i manifestanti con i blindati e agenti in tenuta antisommosa. Il corteo si ricompatta e va verso San Lorenzo, storico quartiere rosso.