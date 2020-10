Canottieri Roma 'cordoglio per scomparsa socio Sean Connery'

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Con Sean Connery se ne va un'icona del cinema mondiale oltre che di stile ed eleganza. Un mito per tante generazioni che, come tale, resterà sempre nel cuore di tutti noi. Per quasi vent'anni è stato nostro socio onorario e a lui, oggi, va il pensiero dei soci del Circolo. Così il presidente del Canottieri Roma, Massimo Veneziano, ricorda il celebre attore scozzese scomparso oggi a i0 anni, che era socio onorario del circolo.

Sean Connery si era avvicinato al club di Lungotevere Flaminio 39 per curiosità, per l'amicizia con il presidente onorario Nicola Pietrangeli e per amore dell'arte, passione in comune con alcuni soci. e, quando capitava al circolo, diceva spesso di essere rimasto "ammaliato da Roma". (ANSA).