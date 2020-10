Calcio: Lazio; cominciato ciclo tamponi verso Torino

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - E' cominciato il ciclo di tamponi per il 'gruppo squadra' della Lazio. Una giornata cruciale per i biancocelesti di Simone Inzaghi a seguito dei diversi casi "dubbi" ai Covid-test che hanno comportato l'assenza "precauzionale" di molti titolari nella sfida di Champions League contro il Bruges giocata mercoledì sera. Out al momento risultano, oltre ai lungodegenti Radu e Lulic, tra gli altri Ciro Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari, Djavan Anderson, Luiz Felipe, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. Gli esiti dei tamponi odierni saranno appurati tra stasera e la giornata di domani. A 48 ore dal match di Torino contro i granata allenati da Giampaolo, per il club biancoceleste da valutare, in caso di conferme di positività, anche la possibilità paventata dallo stesso ds Igli Tare, di poter chiedere il rinvio della partita. (ANSA).