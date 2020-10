Carcere: suicidio a Regina Coeli, pm avvia indagine

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Aperto un fascicolo di indagine dalla Procura di Roma in relazione alla denuncia presentata nei giorni scorsi dai familiari di un detenuto di Regina Coeli che si è tolto la vita in cella. I magistrati di piazzale Clodio hanno disposto l'autopsia i cui risultati saranno depositati nelle prossime settimane insieme agli esami tossicologici. "Vanno chiarite le circostanze, che riteniamo sospette, in cui è avvenuto il suicidio. Il giovane era caduto in un forte stato depressivo dopo avere denunciato, ai propri cari, le continue violenze subite all'interno del casa circondariale", spiegano i legali della famiglia, gli avvocati Fabrizio Consiglio e Salvatore Eugenio Daidone. (ANSA).