ANSA-IL-PUNTO/COVID Lazio,occupato il 57% posti programmati

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sfiorano quota duemila in nuovi casi oggi nel Lazio. Su quasi 23 mila tamponi si registrano 1.963 casi positivi, 19 decessi e 140 i guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi è 8,5%. "Continua il potenziamento della rete ospedaliera Covid ad un ritmo di oltre 120 posti al giorno - ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato -. Attualmente i posti letto occupati sono il 57% dei programmati, che sono complessivamente solo per Covid positivi 2.913, mentre le terapie intensive e sub intensive solo Covid positivi occupate sono il 31% di quelle programmate. Tutti i posti programmati saranno attivati entro il 7 novembre".

L'assessore ha annunciato che si sta lavorando a una nuova ordinanza per ampliare ulteriormente i posti programmati con altri 1.450 ordinari e con altri 80 posti di terapia intensiva.

Ad oggi - è stato reso noto dall'assessorato - i posti Covid già attivati in terapia intensiva e sub intensiva sono 371 e i posti ordinari Covid attivi sono 2.032 (sabato arriveranno a 2.247).

Ci sono inoltre 146 le stanze disponibili nella rete delle strutture alberghiere assistite per Covid positivi clinicamente guariti. Riattivato il Covid Center al Campus Biomedico. Alla luce dell'andamento epidemiologico l'Unità di Crisi regionale ha disposto la temporanea sospensione degli accessi al pronto soccorso dalle mezzanotte per poter destinare ai pazienti Covid 57 posti letto, di cui 13 di terapia intensiva 8 semintensiva e 36 di medicina. Nuovi Covid Center al San Filippo Neri, al Vannini, a Palestrina e ad Albano. "Tutte le strutture del servizio sanitario regionale sono in queste ore fortemente impegnate a mettere in sicurezza la rete ospedaliera nonostante una forte pressione" ha detto D'Amato aggiungendo: "Desidero ringraziare tutti gli operatori sanitari per l'impegno che stanno garantendo". (ANSA).