"Tampone a 50 euro", Lazio revoca convenzione a laboratorio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "E' stata avviata la procedura di revoca per l'Ambulatorio Analisi Cliniche - Luisa di via Padova a Roma e la conseguente esclusione dall'elenco dei laboratori che si sono impegnati ad applicare il prezzo massimo per l'esecuzione dei test rapidi antigenici secondo un accordo sottoscritto con le associazioni di categoria. Chi non rispetta la tariffa calmierata verrà escluso dall'elenco delle strutture autorizzate".

Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

(ANSA).