Estorsioni, sei arresti clan Casamonica-Di Silvio

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Dall'aggressione al 'Roxy bar' alle estorsioni, minacce, usura e spaccio di droga. Operazione dalla polizia a Roma. Arrestati sei componenti delle famiglie Casamonica e Di Silvio. Sono accusati, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi Enrico Di Silvio, già condannato nell'ambito del procedimento penale relativo all'aggressione che fu effettuata nel bar alla periferia di Roma la mattina di Pasqua del 2018 nei confronti del titolare e di una donna che 'osò' difenderlo. Le indagini della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Romanina, coordinate dalla locale DDA, che hanno portato all'operazione di oggi sono scattate proprio in seguito a quella vicenda. Accertati una serie di soprusi subiti nel corso del tempo dai gestori dell'esercizio commerciale e una reiterata attività intimidatoria per convincere le vittime a non presentare o ritirare la denuncia nei loro confronti. "Qua comannamo noi", "non ti scordare che questa è zona nostra" il tenore degli avvertimenti. Le indagini si sono focalizzate su altri componenti delle famiglie, tutti residenti nel quartiere Romanina, ricostruendo un giro di usura e traffico di sostanze stupefacenti «Fatti commessi in maniera non solo reiterata ma abituale ed anzi professionale» scrive il gip di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare. (ANSA).