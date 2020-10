Covid: Lazio, 62% casi scoperti con tracing

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Nel mese di ottobre nel Lazio sono stati fatti in media 16mila tamponi al giorno, attività che pone la regione seconda in Italia dopo la Lombardia. Il 62,6% dei casi scoperti è grazie all'attività di screening che ha un valore doppio rispetto alla media nazionale. Un dato, quello dei casi testati rispetto alla popolazione, che risulta del 64% in più che nel resto dell'Italia.

Il tasso di contagio inoltre è del 32% inferiore rispetto al dato medio nazionale. (ANSA).