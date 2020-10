Covid: Inzaghi, è un'emergenza ma dobbiamo andare avanti

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "E' una vigilia diversa rispetto alle altre però dobbiamo andare a fare una gara importante. Loro hanno vinto la prima partita come noi, quindi sarà una sfida decisiva. Mancheranno degli elementi, ma dobbiamo andare oltre perché questa è un'emergenza che coinvolge un po' tutti in questo momento".

Pur senza mai nominare la parola Covid, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi fa il punto, dai microfoni di Sky Sport, sulla situazione della sua squadra, che domani giocherà contro i campioni del Belgio, il Bruges, priva di molte pedine importanti. Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson, così come Pereira non sono partiti. Altri, come Strakosha, Cataldi, Lucas Leiva, Luiz Felipe e Armini, non erano nemmeno stati inseriti nella lista dei convocati. In più alla Lazio mancano gli infortunati di lungo corso Radu e Lulic. Così alla volta di Bruges sono partiti i dodici calciatori rimanenti della prima squadra (Reina, Milinkovic-Savic, Marusic, Acerbi, Muriqi, Correa, Patric, Caicedo, Parolo, Akpa Akpro, Fares e Hoedt) più i sei Primavera Alia, Furlanetto, Franco, Bertini, Pica e Czyz.

"Il problema principale è che non potremo ruotare i giocatori - sottolinea Inzaghi -, ma dobbiamo fare di necessità virtù. Avremo pochissimi cambi, cercheremo di fare quelli che abbiamo sapendo che abbiamo giocato tre giorni fa con il Bologna. Ma questo è il momento, bisogna andare avanti" (ANSA).