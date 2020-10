Scuola: presidi Lazio,problemi connessione in diverse scuole

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Al di là che si adoperi il 75% o 100% di didattica a distanza, c'è un problema legato alle connessioni internet. Ci segnalano difficoltà soprattutto gli istituti che si trovano oltre il Grande raccordo anulare. In molti casi questi problemi riguardano gli studenti, in altri gli istituti". A spiegato Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. "Fin da domani, secondo la circolare del ministero, bisognerà avere il 75 per cento di Dad, mi auguro ci sia un po' di tolleranza. Non si può adoperare pugno di ferro solo con le scuole" aggiunge (ANSA).