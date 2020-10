COVID, il punto nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Salgono i contagi nel Lazio e anche i ricoveri che superano la quota massima della prima ondata. Su circa 19 mila tamponi si registrano oggi 1.698 casi positivi, 16 decessi e 91 guariti. Cresce leggermente il rapporto tra positivi e i tamponi. "I ricoveri di questa seconda ondata hanno già superato la quota massima della prima ondata con una ascesa della curva molto repentina - ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato -. La priorità del sistema sanitario è salvare vite umane". A quanto reso noto, sono 1599 i ricoverati non in terapia intensiva tra settembre e ottobre contro i 1468 nel periodo marzo-giugno.

Su Salutelazio.it è stato pubblicato il bando per reclutare personale in quiescenza. Sono 400 i giovani medici tirocinanti dei corsi di formazione di medicina generale che verranno messi a disposizione per tirocini formativi nei servizi di prevenzione delle Asl per i tracciamenti.

Del totale dei casi registrati oggi 864 sono nella città di Roma. Sotto la lente il territorio della Asl di Viterbo dove si contano duecentoquattordici nuovi casi. Ventuno positivi hanno un link con un cluster in una casa di riposo di Bagnoregio e undici i casi in una casa di riposo a Bomarzio, dove sono in corso indagini epidemiologiche. E a Sutri, comune della Tuscia, i ristoranti potranno restare aperti fino alle 22 mentre bar e pasticcerie fino alle 20. Il tutto nei pieno rispetto delle norme vigenti. La decisione del sindaco Vittorio Sgarbi ripropone così quanto già deciso dalla Provincia autonoma di Trento.

Intanto da domani nei drive-in di Roma si accederà solo con la prenotazione online. "Questa scelta è stata necessaria per gestire meglio i notevoli flussi di accesso - ha detto D'Amato -. Con la prenotazione online si riducono notevolmente le attese poiché l'anagrafica viene già predisposta e i nostri operatori lavorano in maniera più serena. Solo stamane, all'apertura del servizio, vi sono state già oltre 5 mila prenotazioni online".

