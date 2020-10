Unione Teatri Roma (Utr) a Governo, non ci chiudete

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - ''Vi richiediamo di mantenere i luoghi della cultura aperti. Il teatro è importante ed è il fondamento di una società civile sana. Non private il pubblico del teatro. Non fermate il teatro''. A chiederlo è il presidente dell'Unione Teatri di Roma, Felice Della Casa, in una lettera al governo ''in merito alla intenzione di richiudere Teatri e Cinema presente nella bozza del prossimo DPCM che, se confermata, avrebbe effetti devastanti per il settore''. I teatri romani, che comprendono sale storiche che vanno dall'Auditorium Conciliazione, al Brancaccio, all'Eliseo al Pariol, in tutto oltre cinquanta, chiedono di riflettere sui seguenti punti: ''abbiamo investito e reso le sale idonee all'accoglienza del pubblico, riaprendo nel rispetto dei protocolli per la tutela della salute; abbiamo richiamato il pubblico, confuso e impaurito da una comunicazione incerta e terrorizzante, avviando con fatica un processo di ritorno nelle sale; abbiamo riassunto i dipendenti dalla Cig; abbiamo riavviato l'attività di produzione spettacoli e le tournée, investito per il riallestimento degli stessi e contribuito alla ripartenza della filiera e del suo indotto; con la chiusura dei teatri si bloccano nuovamente le produzioni, sottraendo il lavoro ad attori e tecnici che non sono tutelati dagli ammortizzatori sociali''.

Infine chiedono ''dii considerare come potremmo recuperare la fiducia del pubblico qualora fossimo costretti a richiudere, sconfessando così l'azione di ricostruzione dei rapporti.

Illustre Presidente, gentili Ministri i teatri sono luoghi sicuri.

I flussi di pubblico in uscita ed entrata sono regolati e controllati; gli spettatori sono seduti con mascherina e ben distanziati tra loro; durante la rappresentazione il pubblico non parla. Vi richiediamo di mantenere i luoghi della cultura aperti. Il teatro è importante ed è il fondamento di una società civile sana. Non private il pubblico del teatro. Non fermate il teatro''. Segue l'elenco degli oltre cinquanta teatri romani associati UTR. (ANSA).