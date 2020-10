Covid:sospetto caso in Tribunale Roma, interviene 118

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Intervento del 118 per un sospetto caso Covid all'interno del tribunale di piazzale Clodio oggi a Roma. L'intervento dell'ambulanza si è reso necessario dopo che un avvocato è stato colto da malore e dopo le prime verifiche è risultato avere la febbre alta. Il personale sanitario in tenuta anticovid è intervenuto nella palazzina B e ha prelevato il paziente per trasferirlo in ospedale. Ora sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti tra cui un ascensore utilizzato dall'avvocato e l'area esterna all'aula della prima corte d'assise dove l'uomo si è accasciato per il malore.

