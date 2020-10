E.League: Roma; Fonseca, buona vittoria su campo non facile

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "E' stata una partita difficile. Non è facile giocare in questo campo, hanno vinto le ultime 15 partite, poi due anni fa la Juventus ci ha perso. Abbiamo vinto bene". Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, dopo la vittoria in casa dello Young Boys all'esordio in Europa League.

"Abbiamo fatto riposare un bel po' di giocatori e questo è stato importante in vista della partita con il Milan. Abbiamo anche rischiato, ma vincere la prima gara è sempre importante".

Il tecnico portoghese si è detto soddisfatto del comportamenti di quei giocatori che non erano utilizzati da tempo: "È importante avvertire che questi calciatori, che normalmente non hanno giocato tanto finora, hanno dato questo tipo di risposta.

Jesus, Fazio e lo stesso Pau Lopez non giocavano da molto tempo: mi piace il fatto che abbiano disputato una buona partita", ha sottolineato. (ANSA).