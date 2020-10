Grande buca su bretella casello Orte-raccordo

(ANSA) - TERNI, 20 OTT - Una buca del diametro di circa due metri si è aperta lungo il raccordo che collega il casello di Orte con la strada statale 675 "umbro Laziale" in direzione Terni a causa di un dissesto del piano viabile. La circolazione è stata temporaneamente interrotta, con il traffico in uscita dall'autostrada A1 e diretto a Terni deviato con indicazioni sul posto.

Le squadre Anas sono intervenute sul posto per le prime verifiche tecniche e per programmare quanto prima gli interventi di messa in sicurezza del piano viabile.

Secondo quanto appreso dall'ANSA, la voragine si è aperta all'improvviso davanti a un'auto diretta verso Perugia ma il conducente è riuscito miracolosamente a schivarla. Tanto spavento ma nessuna particolare conseguenza per lui. Le vetture che seguivano sono riuscite invece a fermarsi. (ANSA).