Covid, il Coro di Santa Cecilia in quarantena

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il Coro di Santa Cecilia è in quarantena preventiva per dieci giorni dopo che uno degli artisti è risultato positivo al Covid-19. Lo ha deciso l'Accademia Nazionale dopo aver appreso la notizia e aver consultato il medico del lavoro e la Asl.

Il concerto in programma giovedì 22 ottobre diretto dal maestro Antonio Pappano, con repliche venerdì 23 e sabato 24, subirà quindi una variazione di programma: le Canzoni e i Mottetti di Giovanni Gabrieli e le Variazioni Corali di Stravinskij, che vedono protagonista il Coro, non verranno eseguite.

Secondo la prassi, tutti gli ambienti dell'Auditorium Parco della Musica, compresi i camerini degli artisti, sono stati sanificati e le attività dell'Accademia si svolgeranno regolarmente. (ANSA).