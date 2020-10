Roma: Fonseca, con i Friedkin nessun problema

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Non ci sono problemi con i Friedkin" lo ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa dopo la vittoria per 5-2 contro il Benevento all'Olimpico. Il tecnico giallorosso torna anche su Dzeko: "Ha fatto due gol ed è importante questo, ha avuto tante occasioni nelle altre partite. Edin è molto motivato e ha fatto due gol". (ANSA).