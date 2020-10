Serie A; Sampdoria-Lazio 3-0

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Una Sampdoria praticamente perfetta domina la Lazio in un anticipo della quarta giornata di serie A bagnando il rientro dopo la ripresa con un netto 3-0.

Quagliarella e Augello nel primo tempo, Damsgaard nella ripresa fissano il punteggio finale al termine di una gara senza storia, con gli ospiti mai realmente in grado di contrastare gli uomini di Ranieri. E' la seconda sconfitta per la squadra di Simone Inzaghi, subita con un pesante passivo come quello con l'Atalanta alla seconda giornata. (ANSA).