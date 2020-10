COVID, il punto nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Continuano a salire i contagli nel Lazio, sfiorando quota mille: 994 positivi, mai così tanti. C'è da segnalare però che il dato tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl Roma 2 e della Asl di Frosinone e soprattutto del record di tamponi: quasi 28 mila. I decessi sono stati 12 e 62 i guariti. A fare il punto sui contagi è stato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato "I positivi sui tamponi effettuati sono il 3,6%", spiega D'Amato sottolineando che "c'è troppa psicosi per i tamponi, ne stiamo facendo un numero enorme, il più alto numero di testati in rapporto alla popolazione. Ricordo che è opportuno che ci sia una indicazione medica e soprattutto per i casi di contatto è inutile fare la corsa al tampone nell'immediatezza - ha aggiunto -. Serve contattare il proprio medico, seguire le sue indicazioni e aspettare almeno il periodo dell'incubazione altrimenti il rischio è quello di non accertare un'eventuale positività". L'ordinanza per varare una nuova stretta è pronta ma il presidente della Regione Lazio vuole attendere prima il dpcm del governo per allinearsi alle nuove misure. Le nuove restrizioni prevedrebbero più didattica a distanza, in particolare per gli ultimi anni delle superiori e le università, più smart working, chiusure e contingentamento di palestre e sport di base. Ieri c'è stata in Regione una riunione con lD'Amato ma si è deciso di attendere l'esecutivo. E anche oggi la Regione ha ribadito di non voler procedere ad ordinanze o decisioni autonome. Il numero dei contagi è in salita costante e si registrano alcuni comportamenti ancora scorretti e pericolosi, come la festa di nozze a Pontinia con 80 invitati.

Nella cittadina in provincia di Latina è scattato un blitz dei carabinier, con sanzioni per le violazioni delle norme anti-covid. "E' grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia nonostante l'ordinanza restrittiva",commenta D'Amato.

(ANSA).