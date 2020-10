Cinema America: divieto avvicinamento a stalker di Carocci

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Di fronte alle rinnovate minacce avvenute nei mesi scorsi, oggi la Questura di Roma ha notificato il divieto di avvicinamento al giovane già protagonista dell'aggressione nei confronti del leader del Cinema America, Valerio Carocci, che dall'estate scorsa è sotto scorta. Il provvedimento è stato necessario in seguito ad altri episodi che si sono verificati in centro a Roma. In un paio di occasioni il ragazzo, vicino ai centri sociali, ha inveito e minacciato Carocci durante la manifestazione estiva organizzata dalla sua associazione, nonostante la presenza degli agenti della scorta.

