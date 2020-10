Calcio: Fonseca; 'Florenzi? ha scelto lui di andare via'

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Volevo che Florenzi restasse con noi visto il sistema che adottiamo": così oggi in conferenza stampa Paulo Fonseca alla vigilia della sfida che opporrà i giallorossi al Benevento. Poi il tecnico ha aggiunto: "Ho parlato con lui, ma ha deciso di giocare in una squadra come il Psg e fare la Champions. Lo capisco, ma era mia intenzione restare con lui".

